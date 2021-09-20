Ленобласть подвела предварительные итоги голосования на выборы в Госдуму и Заксобрание

В Ленобласти подвели предварительные итоги на выборы в Госдуму и ЗакС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти подвели предварительные итоги голосования на выборы в Госдуму и Заксобрание. В 47-м регионе подсчитали уже почти 96% протоколов. Проголосовали 581 748 жителей области. Это почти 45% от числа избирателей, которых внесли в списки. По федеральным спискам ситуация следующая: у «Единой России» 42,55% голосов, у КПРФ – 18,51%, «Справедливой России – патриоты за правду» – 9,92%, ЛДПР – 8,46%, а у «Новых людей» – 6,71%.

- Что касается предварительных результатов выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, то у «Единой России» – 46,45%, за КПРФ – 20,81%, за партию «Справедливая Россия – патриоты за правду» – 15,41, ЛДПР – 10,75% и за «Яблоко» – 3,17%, - передает пресс-служба правительства Ленобласти.

К слову, на одномандатных округах на выборах 47-го региона в Госдуму уверенно победили Светлана Журова, Сергей Яхнюк и Сергей Петров.