Число свободных коек в стационарах Петербурга снизилось до 21%

В Петербурге вырос коэффициент распространения коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге стало меньше свободных коек в коронавирусных стационарах – пустуют только 21% от общего числа мест. За минувшие сутки, 19 сентября, в Северной столице госпитализировали 211 человек. Выписали из больницы 65 пациентов. В реанимации остается еще 421 человек, при этом 163 из них подключены к аппарату ИВЛ.

- Активность на улицах составляет 30%. За прошлый день в городе заболели COVID-19 1 137 человек, а выздоровели – 179. Умерли 37 жителей. Коэффициент распространения инфекции превысил норматив, единицу, и составил 1,32, - сообщается в свежем перечне показателей эпидситуации в Петербурге от Смольного.

Добавим, что в Северной столице прошли полный цикл вакцинации 1 606 628 человек. Ежедневно в городе делают более 20 тысяч ПЦР-тестов на инфекцию.