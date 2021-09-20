Росгвардейцев Петербурга и Ленобласти обучат экстремальному вождению за 576 тысяч рублей

Росгвардейцев Петербурга и Ленобласти собираются обучить экстремальному вождению. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудников Росгвардии из Петербурга и Ленобласти собираются обучить экстремальному вождению. Об этом сообщается в соответствующем конкурсе, объявленном на сайте госзакупок. Компании, которая победит в тендере, готовы заплатить за работу 576 тысяч рублей. Заявки на участие принимаются до 28 сентября 2021 года. Причины появления такого лота логичны – «Комсомолка» не раз писала про геройские поступки росгвардейцев, оперативно ловивших злоумышленников.

- Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, - подчеркивается в документации госзакупки.

Росгвардия выдвинула требования к учителям по экстремальному вождению. Преподаватель должен иметь соответствующий опыт, а компания – сертификат и другие документальные подтверждения работы. Предполагается, что теоретическую и практическую части можно будет пройти от 1 до 3 дней.