Смольный ищет подрядчика для строительства детсада в Горелово на 140 мест

В Петербурге построят новый детсад в Горелово ща 291 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по госзаказу Петербурга ищет подрядчика, который построил бы детский сад в Горелово на 140 мест. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Предполагается, что новое дошкольное учреждение появится на участке 35 на Красносельском шоссе. Власти готовы выделить на работы 291,5 миллиона рублей. Побороться за стройку можно до 12 октября 2021 года, тогда заявки перестанут принимать.

Место расположения будущего детсада. Фото: комитет по госзаказу Петербурга

- На земельный участок распространяются следующие ограничения в использовании: охранные зоны сетей связи и сооружений связи, газораспределительной и водопроводных сетей, которые будут уточнены при проведении процедуры государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, - сообщается в документации к госзакупке.

Известно, что внутри детсада будут бассейн, лифты, современное охранное оборудование и игровые площадки.