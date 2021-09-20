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Общество20 сентября 2021 22:28

Смольный ищет подрядчика для строительства детсада в Горелово на 140 мест

Власти готовы выделить 291 млн рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге построят новый детсад в Горелово ща 291 млн рублей.

В Петербурге построят новый детсад в Горелово ща 291 млн рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по госзаказу Петербурга ищет подрядчика, который построил бы детский сад в Горелово на 140 мест. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Предполагается, что новое дошкольное учреждение появится на участке 35 на Красносельском шоссе. Власти готовы выделить на работы 291,5 миллиона рублей. Побороться за стройку можно до 12 октября 2021 года, тогда заявки перестанут принимать.

Место расположения будущего детсада. Фото: комитет по госзаказу Петербурга

Место расположения будущего детсада. Фото: комитет по госзаказу Петербурга

- На земельный участок распространяются следующие ограничения в использовании: охранные зоны сетей связи и сооружений связи, газораспределительной и водопроводных сетей, которые будут уточнены при проведении процедуры государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, - сообщается в документации к госзакупке.

Известно, что внутри детсада будут бассейн, лифты, современное охранное оборудование и игровые площадки.