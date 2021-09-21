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Общество21 сентября 2021 0:59

Метрополитен Петербурга оснастит станцию «Елизаровская» умным видеонаблюдением за 73 млн рублей

Программное обеспечение будет выявлять бесхозные предметы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На "Елизаровской" установят умные видеокамеры, которые будут искать бесхозные предметы.

На "Елизаровской" установят умные видеокамеры, которые будут искать бесхозные предметы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Санкт-Петербурга ищет подрядчика, который поставит и установит систему интеллектуального видеонаблюдения на станции «Елизаровская». Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Подземка готова выделить на камеры и умное программное обеспечение 73,1 млн рублей. Заявки на конкурс ждут до 28 сентября 2021 года.

Предполагается, что программа сможет самостоятельно выявлять бесхозные предметы на станции с помощью нескольких камер. На экране компьютера при этом появится сигнал с тревогой об обнаружении оставленной вещи. Камеры установят не только в вестибюле, но и на платформах и в тоннелях.

- Выполнение работ по оснащению системой интеллектуального видеонаблюдения должно осуществляться в будние, выходные и праздничные дни, как в дневное время (с 08-00 до 16-00 час.), так и в ночное окно, во время перерыва в движении поездов (с 01-00 до 05-00 час.). Работы в действующих тоннелях, подплатформенных помещениях и на пассажирских платформах выполняются только в ночное время (ночное «окно» с 01-00 до 05-00 час), - отмечается в техническом задании госзакупки.