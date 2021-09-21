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Политика21 сентября 2021 8:52

Шесть партий проходят в Заксобрание Петербурга нового созыва

Но окончательные итоги выборов будут подведены позднее
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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По итогам выборов состав ЗакСа заметно изменится.

По итогам выборов состав ЗакСа заметно изменится.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шесть партий попадают в Законодательное собрание Петербурга нового созыва. Такие данные следуют из предварительного подсчета голосов, результаты которого публикует система ГАС «Выборы». Лидирует на данный момент «Единая Россия», за ней идет КПРФ.

- Пока еще нельзя сказать, какой фракции сколько мест достанется. Очевидно, «Единая Россия» сохранит за собой большинство. Неплохой результат у КПРФ, а вот ЛДПР, которая еще недавно метила на второе место, за последние полгода растеряла значительную часть электората, - рассказал «КП-Петербург» политолог Дмитрий Солонников.

Кроме перераспределения мест, в новом парламенте произойдет и смена присутствующих партий. Вместо «Партии Роста» кресла в Мариинском дворце займут «Новые люди».

В итоге партийный состав ЗакСа, предварительно, будет таким: «Единая Россия» (34%), КПРФ (17,6%), «Справедливая Россия» (13,2%), «Новые люди» (9,7%), Яблоко (8,2%), ЛДПР (7,9%).

Окончательные итоги выборов подведут позднее.