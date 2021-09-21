Фанатов "Алисы" оштрафовали за массовое гуляние в честь юбилея группы

В Петербурге оштрафовали фанатов группы "Алиса" / Фото: vk.com/alisaband

В Санкт-Петербурге осудили фанатов группы "Алиса", которые устроили беспорядки в честь юбилея музыкального коллектива. Об этом 21 сентября 2021 года рассказали в пресс-службе судов города. Всего в шумных гуляниях в честь концерта 18 сентября участвовали порядка 60 человек.

- С 18:45 до 18:50 около 60 человек, находясь на Дворцовой набережной у дома 8, участвовали в массовом одновременном пребывании граждан в честь юбилея группы "Алиса". Собравшиеся выкрикивали слова песен, жгли файеры, выходили на проезжую часть, создавая аварийные ситуации, - рассказали в пресс-службе.

К ответственности были привлечены несколько человек. Один из них в Дзержинском районном суде вину не признал. Заявил, что просто проходил мимо, когда его задержала полиция и доставила в отделение.

Тем не менее, суд оштрафовал двух мужчин на 10 тысяч рублей каждого. Всего в суд поступило семь материалов на семь фанатов группы.