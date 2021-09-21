Неизвестный справил большую нужду в плафон в парадной в Петербурге

В Парнасе неизвестный справил большую нужду в плафон в парадной Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге неизвестный человек не придумал ничего лучше, как справить большую нужду в плафон от светильника в парадной одного из домов в Парнасе. Об этом в социальной сети 21 сентября 2021 года рассказали возмущенные жители дома 13 по улице Гаврилина.

- На Гаврилина кто-то навалил прямо в плафон и прикрутил его на место, - рассказали жильцы.

Обнаружили они такой "подарочек" не сразу. Сначала жильца почувствовали жуткий запах, который распространился по парадной. Догадались люди, что источник надо искать под потолком, только спустя какое-то время, пока местный "Шерлок" не провел расследование. Удивлению и возмущению местных жителей, когда они поняли, что произошло, не было предела.

- Странно, там же камеры везде, - удивились пользователи соцсетей.

Нашли ли жильцы дома виновника испачканного плафона, не сообщается.