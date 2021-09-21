Упавший на голову кирпич убил строителя в Петербурге

Кирпич убил строителя в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Московского района Петербурга сообщают о трагедии, которая произошла в доме 19/2 на Варшавской улице. По словам очевидцев, на голову строителю, работавшему на подвесной люльке, упал кирпич. Несмотря на наличие каски, человек погиб. По другим данным, мужчина пострадал, но остался жив.

- Уважаемые соседи, произошел несчастный случай! При выполнении работ по укреплению фасада во второй парадной на голову строителя упал кирпич. Рабочий скончался по дороге в больницу. Сейчас на территории дома работают представители районной администрации и работники прокуратуры. Но они сделают и уедут, а нам с вами и дальше жить с отваливающимися кирпичами, - сообщают в чате соседей в телеграме жильцы дома.

Там же люди обсуждают и другие проблемы, которые имеются в их относительно новом здании.

- Я обращалась в управляющую компанию по поводу кирпичей, которые летят сверху. Мы живем в пятой парадной и когда сделали ремонт фасада, убрали забор, кирпичи полетели. Нужно обращаться в прокуратуру, - пишут горожане и ищут для обращения юриста, который сможет помочь им в этом деле.

ОБНОВЛЕНО:

В пресс-службе администрации Московского района «Комсомолке» рассказали, что домом занимается частная управляющая компания. По ее заказу проводились строительные работы на фасаде, в ходе которых произошло ЧП.

- По нашим данным человек пострадал и был госпитализирован в больницу на улице Костюшко. Данных о его состоянии или смерти пока не поступало. На месте ЧП работают представители района. Идет проверка.