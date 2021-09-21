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Политика21 сентября 2021 14:00

Дочь спикера ЗакСа Макарова возьмет его фамилию

Марина Лыбанева проходит в городской парламент по итогам минувших выборов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Марина Лыбанева сменит фамилию на Макарова. Фото: gov.spb.ru

Марина Лыбанева сменит фамилию на Макарова. Фото: gov.spb.ru

Дочь спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Марина Лыбанева возьмет фамилию отца. Именно под ней она будет заседать в городском парламенте, куда попала по итогам прошедших выборов.

- Да, это действительно так, - сообщили в «КП-Петербург» в пресс-служба Заксобрания.

Напомним, что Марина Лыбанева баллотировалась в ЗакС по тому же одномандатному округу №3 Петроградского района, по которому ранее в парламент был избран ее отец. Однако в этот раз Вячеслав Макаров избирался в Госдуму (успешно), поэтому его место заняла дочь.

До нынешнего момента Марина Лыбанева занимала должность первого замглавы администрации Петроградского района Петербурга.