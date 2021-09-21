В Петербурге выделят на строительство метро 150 миллиардов рублей

Правительство Санкт-Петербурга выделит на строительство метро по 50 миллиардов рублей в год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Санкт-Петербурга выделит на строительство метро по 50 миллиардов рублей в год. В Смольном показали проект бюджета на будущие три года. По итогу, на развитие метрополитена до конца 2024 года планируется потратить 150 миллиардов. Об этом заявил вице-губернатор Эдуард Батанов

- Такая сумма - заявленная потребность наших коллег. Сейчас заявка на 50 миллиардов из общего бюджета одобрена в первом чтении. Как сообщили наши коллеги, они готовы ввести три станции метро уже к 2024 году, - заявил чиновник.

При этом, сам бюджет Северной столицы тоже увеличится. В 24 год он составит свыше одного триллиона рублей.