Танцующий медведь попал на видео в заповеднике Ленобласти

Танцующего "ламбаду" медведя заметили в заповедники Ленобласти Фото: принтскрин видео.

Медведь, танцующий зажигательную "ламбаду" попал в видео-ловушку в Нижне-Сиверском заповеднике Ленинградской области. Кадрами "танцев" поделились 21 сентября 2021 года работники заповедника. На них мишка с наслаждением начесывает спинку о деревья, крутя попой и размахивая черными лапами.

- Он отметился у чесальных деревьев сразу на нескольких участках. Мнения сотрудников заповедника разделились: некоторые считают, что на видео два разных, просто очень похожих медведя, а некоторые полагают, что это один и тот же зверь, - рассказали в заповеднике.

Также сотрудники охранной зоны предположили, что на видео медведь, который забрел в заповедник минувшим летом. Однако по кадрам точно определить не могут, тот ли самый это "гастролер", либо другие местные жители.