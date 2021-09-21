Более 130 матерей отказались от своих новорожденных в Петербурге в 2020 году

Более 130 новорожденных оставили матери в роддомах и детских больницах Петербурга в 2020 году Фото: Олег ЗОЛОТО

За 2020 года в Санкт-Петербурге молодые мамы отказались от 136 новорожденных детей, включая 33 суррогатных матерей. Об этом 21 сентября 2021 года рассказала уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина. Причем, она отметила, что число отказов с каждым днем растет.

- Количество отказных детей до 1 года в родильных домах в детских больницах растет каждый год. В 2018 году их было 101, в 2010 - 117, - сообщила Митянина на научно-практической конференции "Дети должны жить в семье".

Кроме того, в 2020 году в дома ребенка подкинули еще 22 малышей. Печальная статистика по отказникам, причем, вторичным. За прошлый год сначала взяли в семью, а потом вернули обратно 87 малышей.

- Дети-сироты – это ребята с искалеченными судьбами, сложной жизненной историей. По разным причинам они потеряли родителей, близких, лишились семейного тепла. Мы не можем изменить их прошлое, но мы можем помочь им в настоящем, – сказала Анна Владимировна.