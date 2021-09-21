Карельская деревня, построенная для фильма «А зори здесь тихие», превратилась в руины

От живописной деревни, построенной в Медвежьегорском районе Карелии для съемок кино, сейчас уже мало что осталось. Фото: vk.com/belenikhin

Жители Карелии возмущены состоянием декораций, построенных в деревне Падун Медвежьегорского района для съемок новой версии «А зори здесь тихие». В 2014 году киноделы воздвигли в этом месте целую деревеньку прошлого века – с баней и каменной казармой. За минувшие семь лет живописное место превратилось в руины.

- Банька разобрана на стройматериалы, казарма, в которой жили главные герои, разграблена и тупо разрушена вандалами, про остальное молчу, - написал в соцсетях карельский дайвер Дмитрий Белинихин, принимавший участие в съемках ремейка. - А ведь сохранить и устроить здесь туристический объект было элементарно: место красивое, всё находится на окраине деревеньки в нескольких минутах от федеральной трассы «Кола». Все добротно созданные киношниками декорации, уже со своей историей, были на готово оставлены карелам, которым оставалось лишь грамотно распорядиться ими и пожинать плоды, но не смогли даже сохранить. Зато, по местному телевидению постоянно слышим о миллиардных затратах на повышение туристической привлекательности Карелии. Стыдоба...

Между тем когда-то из декораций в деревне Падун действительно намеревались сделать музей – с таким предложением, в частности, к создателям картины обращалась Елена Богданова, занимавшая в 2014 году должность министра культуры Карелии. Однако этой идее, судя по всему, так и не суждено было воплотиться в жизнь.

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