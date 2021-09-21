На новое освещение петербургских дорог потратят три миллиарда рублей

В Северной столице до сих пор существует проблема «оголенных проводов», которую необходимо решать. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские дороги получат новое освещение. Об этом объявили в Смольном 21 сентября 2021 года во время обсуждения проекта бюджета города на следящие три года. По словам вице-губернатора Эдуарда Батанова, в Северной столице до сих пор существует проблема «оголенных проводов», которую необходимо решать.

- Массово менять освещение на дорогах начнут в 2022 году. Тогда заменят около 50 тысяч светильников в Петербурге. Полностью избавиться от этой проблемы мы планируем к 2023 году, - отметил Батанов.

Проект бюджета на следующие три года будут рассматривать в ближайшие дни. Пока документ прошел через первое чтение. Планируется, что доход в 2022 году составит 874 миллиардов рублей.

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