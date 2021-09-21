Старейшую советскую атомную подлодку доставили в Петербург для музея

В Петербург отгрузили старейшую советскую подлодку К-3 "Ленинский комсомол". Фото: "Остров фортов"

В Санкт-Петербурге прибыла первая советская атомная подлодка К-3 под именем «Ленинский комсомол». О транспортировке «ветерана» сообщили в пресс-службе кронштадтского «Острова фортов». Пока что судно отгрузили в «Северную верфь». Позже его превратят в музейный экспонат. Соответствующий проект инсталляции сейчас разрабатывается при поддержке ВМФ России.

- Лодка двигалась по маршруту от Снежногорска по участкам Баренцева и Белого морей до входа в Беломорско-Балтийский канал. Затем производилась транспортировка через Онежское и Ладожское озера, реки Свирь и Нева до «Северной верфи», - рассказывают в «Острове фортов».

Добавим, что сроки реставрации и музеефицирования старейшей советской подводной лодки пока не сообщаются. Предполагается, что судно станет главным экспонатом в Музее военно-морской славы в Кронштадте.