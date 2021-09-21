Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 21:31

Маленький ребенок упал в глубокий канализационный люк в Новом Девяткино

По факту происшествия проводится прокурорская проверка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новом Девяткино ребенок провалился в канализационный люк.

В Новом Девяткино ребенок провалился в канализационный люк.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Маленький ребенок упал в глубокий канализационный люк в Новом Девяткино, что находится во Всеволожском районе Ленобласти. О происшествии сообщила пресс-служба прокуратуры 47-го региона. При этом нет информации, был ли люк закрыт или открыт. Неизвестен и конкретный адрес в сельском поселении, где все произошло. Разве что обнародована дата падения – 20 сентября. Прокуратура проводит проверку происшествия.

- В ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку действиям органов местного самоуправления в части реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности в границах поселения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Добавим, что ребенка достали из люка и госпитализировали в больницу. О состоянии здоровья малыша официально не говорят.