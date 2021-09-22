Посиневшего младенца с переломами и анемией привезли родители в Гатчинскую больницу

В Гатчине спасают жизнь 2-месячной девочки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики Гатчинской межрайонной клинической больницы борются за жизнь двухмесячной девочки, которая, по словам родителей, внезапно начала синеть без видимых причин. 21 сентября мать и отец сами привезли малышку, уверяя, что не знают причин происходящего с ребенком.

- При осмотре врачи диагностировали у девочки судорожный синдром, закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы ребер, анемию, - пишут «Невские новости».

Младенца в тяжелом состоянии поместили на отделение реанимации, сейчас за жизнь ребенка борются врачи больницы.

А правоохранительные органы тем временем проводят проверку обстоятельств происшествия и устанавливают, как у двухмесячной малышки появились такие серьезные травмы.