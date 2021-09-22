Лихой пассажир такси прокатился на дверце машины в тоннеле дамбы

Пассажир такси прокатился на дверце машины по тоннелю дамбы. Фото: vk.com/spb_today

Лихую поездку пассажира такси сняли петербургские автомобилисты, оказавшиеся вечером 21 сентября в тоннеле дамбы у Кронштадта. Видеорегистратор случайной машины снял кадры, как человек на скорости вылез из салона и сидит на дверце такси.

- Вечером в тоннеле дамбы пассажир такси ехал с ветерком, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по времени, установленном на видеорегистраторе, веселая поездка состоялась около половины одиннадцатого вечера. Что заставило пассажира рисковать безопасностью, неизвестно. Но пользователи соцсетей уже делают свои предположения: «Когда в своей деревне никогда не видел тоннелей, а тут аж 700 метров».

Что касается водителя то он, видимо, решил не нарушать правила движения, по которым остановка в тоннеле запрещена.