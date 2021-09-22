Резкий скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 22 сентября 2021 года

Более 1,5 тысячи петербуржцев заболели коронавирусом в Петербурге на 22 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге произошел резкий скачок заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 22 сентября 2021 года в городе зафиксировано более 1,5 тысячи новых случаев заболевания, что на 43,5 процента больше, чем днем ранее.

- За минувшие сутки в Петербурге было подтверждено еще 1521 случаев заболевания коронавирусом. Северная столица снова поднялась на второе место по заражаемости по стране, - сообщает оперштаб.

Также за минувшие сутки от инфекции скончались 43 человека, еще 821 пациент выздоровел.

Статистика по коронавирусу в Петербурге на 22 сентября / Фото: Яндекс

Всего с начала пандемии в Петербурге было выявлено 606 116 случаев заражения коронавирусом, из них 571 738 человек выздоровели и скончались 21 407 горожан.

Напомним, что в Петербурге начали прививать от коронавируса беременных женщин. На сегодня вакцинацию прошли уже 19 будущих мам.