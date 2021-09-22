Градозащитники спасли Василеостровский хлебозавод от сноса

Василеостровский хлебозавод спасли от сноса / Фото: Градозащитный Петербург

В Санкт-Петербурге градозащитники смогли отстоять Василеостровский хлебозавод и спасти его от сноса. Так, 21 сентября 2021 года, Куйбышевский районный суд признал незаконными документы, разрешающие застройку на участке 20-й линии Васильевского острова на месте здания Манежа лейб-гвардии Финляндского полка.

- Манеж был построен в середине 19-го века, а в 1931 году здание переоборудовали в хлебозавод. В годы блокады на нем выпекали хлеб, который спас жизни многих ленинградцев, - рассказали активисты из организации "Градозащитный Петербург".

По техническим документам датой постройки числится 1930-е годы, из-за чего здание не попадает под охрану. В 2019 году одна строительная компания купила территорию завода и решила его снести.

Судом были приняты меры предварительной защиты в виде приостановки действия заключения КГИОП, а также назначена судебная экспертиза, которая впоследствии подтвердила дореволюционную дату постройки Манежа.