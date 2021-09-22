Мигрант из Таджикистана почти год занимался сексом с 15-летней школьницей из Ленобласти

Полиция задержала мигранта, совратившего школьницу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские нашли и задержали молодого мигранта из Таджикистана, который около года занимался сексом с 15-летней школьницей из Ленобласти. Заявление в полицию еще весной 2021 года принесла мать девочки, после чего было возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что в период с 01.01.2020 по 31.10.2020, неустановленное лицо, находясь в поселке Келози Ломоносовского района Ленинградской области по обоюдному согласию вступало в половую связь с несовершеннолетней 2004 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

Позднее следователями был установлен подозреваемый, который оказался 21-летний трудовой мигрант из Таджикистана, зарегистрированный в Келози, официально безработный.

При допросе он признался, что действительно спал со школьницей. По статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» иностранцу грозит до четырех лет лишения свободы.