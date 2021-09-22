Музею Бродского в Петербурге передали новое помещение в аренду на 9 лет Фото: Архив "КП"

Музей Бродского "Полторы комнаты" в Санкт-Петербурге получит в пользование новое помещение. Город передаст частному музею в аренду на девять лет нежилое помещение бывшего каретника площадью в 43 квадратных метров в Доме Мурузи. Об этом 22 сентября 2021 года рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Помещение расположено буквально под музеем - там поместят архив, будет оборудовано несколько рабочих мест. Очень рад за ребят. Город и дальше в силу своих возможностей будет помогать в развитии Музея Бродского, - рассказал Пиотровский.

Постепенно частный музей Бродского расширяется. В июле стало известно, что команда музея смогла арендовать помещение бывшей кальянной на углу Пестеля и Короленко. Это позволит музею организовать отдельный вход, а также открыть магазин с баром под названием "Конец прекрасной эпохи".