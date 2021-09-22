Николаевская больница в Петергофе полностью перейдет на работу с ковидом

Николаевская больница в Петергофе с 23 сентября будет перепрофилирована под "ковид". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на фоне постепенного подъема заболеваемости COVID-19 продолжают вновь перепрофилировать стационары под работу в инфекционном «режиме». Вслед за больницей Святого Луки, где под «ковид» отошли 165 коек, перепрофилирование затронуло Николаевскую больницу в Петергофе. Об этом «Комсомолке» в среду, 22 сентября, сообщили в самом учреждении.

- Больница будет перепрофилирована полностью – 350 коек, 40 реанимационных, - уточнили в администрации. – Перепрофилирование, предварительно, начнется уже с четверга, 23 сентября.

Отметим, что Николаевская больница совсем недавно вышла из «особого режима» - принимать больных с COVID-19 здесь перестали чуть больше двух недель назад, 6 сентября. Ожидается, что работать учреждение будет не только на Петергоф, но и на весь Санкт-Петербург, а лечение там смогут проходить люди с заболеванием любой степени тяжести.