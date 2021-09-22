Владельца подпольных нарколабораторий задержали в Ленобласти

В Ленобласти поймали организатора нарколаборатории Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области задержали владельца двух нарколабораторий, которые производили мефедрон. Организатором оказался 30-летний мужчина. Именно он нанимал химика-изготовителя и закладчика, которых задержали еще в декабре 2020 года. Об этом 22 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- 30 декабря были задержаны 35-летний закладчик и 22-летний химик. Они трудились в подпольной лаборатории в садоводстве Кировского района. Там во время обысков было обнаружено около 7 килограммов мефедрона, а также приборы и химия для его изготовления, - рассказали в полиции.

21 сентября полиция задержала организатора. Выяснилось, что лабораторию в Кировском районе он создал в сентябре 2020 года. Также установлена его причастность к организации аналогической нарколаборатории в деревне Шалово Лужского района.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.