Петербургский ученый предсказал скачок заболеваемости ковидом в России

По словам ученых, новый рост заболеваемости COVID-19 в России уже начался. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При существующих темпах развития эпидемии коронавируса Россию уже к середине октября может ждать заболеваемость на уровне 27 000 человек в сутки и 600 000 активных больных. Об этом «КП-Петербург» рассказал завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики Виктор Захаров.

- На пике второй волны эпидемии - 24 декабря 2021 года - у нас было зарегистрировано 29 935 новых случаев, - отмечает ученый. – Потом, в мае, был спад заболеваемости до уровня 7 900. Затем началась третья волна и относительно медленный рост до уровня 25 766 новых случаев в сутки 9 июля. С тех пор продолжался медленный спад и стабилизация на уровне 19-20 тысяч. Сейчас мы снова вышли на уровень порядка 19 000 новых случаев – и этот показатель продолжает медленно расти. Аналогичная картина наблюдается для показателя количества активных больных. Пик второй по этому показателю волны был достигнут 8 января – 563 754, затем был спад до уровня 262 000 5 июня, после чего начался рост, который продолжается до сих пор. Сейчас в России зарегистрировано 590 719 активных больных. Наша модель предсказывает, что при сохранении существующих темпах уже к середине октября количество болеющих людей может вырасти до 700 000.

При такой динамке, уточняет Виктор Захаров, называть происходящее сегодня «четвертой волной» некорректно, поскольку в России, как наглядно видно из статистики, публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф, еще не закончилась третья.