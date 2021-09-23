Крупный рыбообрабатывающий завод переедет из Петербурга

Новый завод по обработке рыбы появится под Гатчиной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Крупное рыбообрабатывающее предприятие «РОК-1» переезжает из Петербурга в Ленинградскую область. Это стало известно после подписания соглашения в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`21.

- Для перевода производственной площадки в Ленинградскую область компания «РОК-1» выбрала участок площадью 23 га на территории Веревского сельского поселения Гатчинского района. Проект предполагает строительство современного рыбоперерабатывающего комбината, а также создание аквафермы производительностью до 10 000 тонн рыбы в год, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Инвестиции в проект составят около 1,5 миллиардов рублей. После открытия на предприятии будут работать около 900 человек.

Отметим, что «Рыбообрабатывающий комбинат №1» работает в городе на Неве более 40 лет. У предприятия есть еще несколько площадок в Ленобласти. Общая численность персонала составляет около двух тысяч человек.