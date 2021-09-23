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Происшествия23 сентября 2021 8:24

Трамвай ушел в дрифт на Лесном проспекте в Петербурге

Соцсети тут же отозвались: «Вин Дизель одобряет»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Трамвай "дал угла" на Лесном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Трамвай "дал угла" на Лесном проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Необычное зрелище - «дрифтующий» трамвай могли увидеть вечером 22 сентября жители Выборгского района Петербурга. На Лесном проспекте, в районе станции метро «Выборгская», поворачивавший вагон сошел с рельсов и эффектно замер, прямо как в кадре из фильма «Форсаж».

- Трамвай сошел с рельсов на Лесном проспекте, - сообщили в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы происшествия.

Им тут же ответили нашедшиеся среди комментаторов специалисты: «Схода то нет! Есть разъезд тележек не по направлению».

Но большинство пользователей соцсетей сразу вспомнили про главного актера серии боевиков «Форсаж» Вина Дизеля: «Он в нашей семье».

Другие шутники предложили вагоновожатому вовремя делать на трамвае развал-схождение, а самые интеллигентные написали про Аннушку и «Мастера и Маргариты» Булгакова, которая для каждого своя и обязательно разольет масло.

В результате инцидента никто не пострадал.