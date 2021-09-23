Труп младенца в пакете нашли на берегу Ижоры в Петербурге

Труп ребенка нашли в пакете в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге нашли мертвого младенца, завернутого в полиэтиленовый пакет. В первом часу дня 22 сентября 2021 года в полицию позвонил 40-летний мужчина, работающий водителем в природоохранном государственном предприятии. Он рассказал, что в Колпино в 150 метрах от Большого Ижорского моста на берегу реки Ижоры нашел пакет с трупом новорожденного ребенка. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На место выехала полиция и осмотрела находку. В пакете действительно был новорожденный ребенок, девочка, азиатской внешности. Внешних признаков насильственной смерти не было, - сообщил источник.

Там же следователи нашли ткань с кровью, ножницы, которые тоже были в крови, а также упаковку из-под салфеток и следы обуви. Все это было направлено на экспертизу, а труп ребенка в морг для установления причин смерти.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.