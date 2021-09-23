Четыре неразорвавшиеся снаряда времен Великой Отечественной войны нашли в Петербурге

Четыре снаряда времен войны нашли в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге за сутки нашли сразу четыре снаряда времен Великой Отечественной войны. Все они были найдены в разных частях города, были ржавыми и неразорвавшимися. Об этом 23 сентября 2021 года рассказали в Росгвардии.

- Две минометные мины обнаружили прохожие в воде Комсомольского канала в Колпино, - рассказали в Росгвардии.

Еще один крупный артиллерийский снаряд нашел мужчина на своем участке в поселке Горелово Красносельского района, когда занимался стройкой.

Четвертый снаряд был также обнаружен во время строительных работ у одного из домов на Заречной улице в городе Сестрорецке Курортного района. Это оказалась 82-миллиметровая минометная мина.

Каждый раз на вызовы приезжали специалисты-взрывотехники ОМОН. Все боеприпасы вывезены с найденных территорий за переделы города и уничтожены.