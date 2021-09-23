Трупы двух братьев нашли в доме в Бокситогорском районе Ленобласти

В доме в Ленобласти нашли трупы двух братьев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Бокситогорском районе Ленинградской области нашли трупы двух братьев. Их нашли мертвыми утром 22 сентября 2021 года в доме в деревне Нижница. Тела лежали в разных комнатах на кроватях. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Труп 46-летнего мужчины лежал в одной комнате, тело его 43-летнего брата нашли в другой. При первом осмотре никаких внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, обстановка в доме не нарушена, - рассказал источник.

На место также выезжали фельдшеры скорой помощи. Они осмотрели тела и лишь констатировали смерти.

Она трупа были направлены в морг для установления причин смерти. Никаких подозрительных предметов или веществ в доме пока что обнаружено не было. Сейчас проводится проверка.