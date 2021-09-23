Духи с ароматом пышек создали в Петербурге, корюшка на очереди

Духи с ароматом пышек создали в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уникальные духи с типично петербургским ароматом свежих пышек, посыпанных сахарной пудрой, создали парфюмеры города на Неве. Свою разработку они представили на круглом столе «Туризм и гастрономия в креативных индустриях», прошедшем накануне.

- В Северной столице создают серию парфюма для дома с запахом «города на Неве». Разработкой занимается Гильдия парфюмеров города. Первым выпущенным запахом стал – «Петербургская пышка», созданный в качестве сувенира, - пишет «Мойка 78».

Создатели отмечают, что в аромате около 20 компонентов, в нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты.

- Смешиваясь с корочкой пышки сахарная пудра образует карамельность – мы долго пытались сделать карамель красиво, - отмечают парфюмеры.

Следующими духами будет парфюм с ароматом корюшки.