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Общество23 сентября 2021 12:35

Духи с ароматом пышек создали в Петербурге, корюшка на очереди

Проект представили на круглом столе про туризм и гастрономию
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Духи с ароматом пышек создали в Петербурге.

Духи с ароматом пышек создали в Петербурге.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уникальные духи с типично петербургским ароматом свежих пышек, посыпанных сахарной пудрой, создали парфюмеры города на Неве. Свою разработку они представили на круглом столе «Туризм и гастрономия в креативных индустриях», прошедшем накануне.

- В Северной столице создают серию парфюма для дома с запахом «города на Неве». Разработкой занимается Гильдия парфюмеров города. Первым выпущенным запахом стал – «Петербургская пышка», созданный в качестве сувенира, - пишет «Мойка 78».

Создатели отмечают, что в аромате около 20 компонентов, в нем сочетаются ванильные, жареные и карамельные ноты.

- Смешиваясь с корочкой пышки сахарная пудра образует карамельность – мы долго пытались сделать карамель красиво, - отмечают парфюмеры.

Следующими духами будет парфюм с ароматом корюшки.