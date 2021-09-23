Вежливый мальчик из Петербурга помог старушке донести пакеты с продуктами до дома и украл у нее деньги

Подросток помог старушке донести пакеты с продуктами и украл у нее кошелек в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге объявился "тимуровец", который помог донести пенсионерке до дома пакеты с продуктами. Но благим делом все не закончилось, так как после помощи старушка осталась без кошелька с деньгами. Об этом "КП-Петербург" 23 сентября 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.

- В седьмом часу вечера 22 сентября в полицию обратилась 74-летняя жительница Красного Села. Она рассказала, что около пяти часов вечера возвращалась домой из магазина. Возле парадной встретила неизвестных ребят, один из которых помог ей поднять до квартиры пакет с покупками, - рассказал источник.

Однако после того, как помощник ушел, она обнаружила, что в пакете нет кошелька, в котором были 10 тысяч рублей.

Со слов женщины, помощнику было на вид лет 14, ростом около 150 сантиметров, плотного телосложения. У мальчика были черные волосы и черная короткая куртка. По факту возбуждено уголовное дело о краже.