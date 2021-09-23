Водитель «Чери» погиб в Каменке, вылетев с дороги на машине в кювет

На Дороге в Каменку погиб водитель китайской машины. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло утром 23 сентября в Приморском районе Петербурга. На Дороге в Каменку неподалеку от перекрестка с Парашютной улицей китайская малолитражка «Чери Кимо» вылетела с дороги и перевернулась. Водитель машины погиб на месте.

- «Чери» вылетела на тротуар на Дороге в Каменку, помята, лежит труп, - сообщали очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-петербург».

Через некоторое время на место происшествия примчались машины скорой помощи и полиции, но помочь водителю медики уже ничем не смогли.

Предварительно, столкновения с другими машинами не было, причиной ДТП могла стать потеря управления водителем. Точные обстоятельства трагедии установят дознаватели Госавтоинспекции.