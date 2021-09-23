Молодого ирландца изнасиловали на Думской улице у бара «Голубая устрица»

Гражданина Ирландии изнасиловали у бара "Голубая устрица". Фото: Кадр из фильма "Полицейская академия".

Полиция Петербурга ищет злоумышленников, которые изнасиловали молодого ирландца прямо на улице в самом центре Северной столицы. Все произошло поздним в ночь на 22 сентября на Думской улице, когда иностранец искал гей-клуб «Голубая устрица», расположенный на углу с улицей Ломоносова.

- 22 сентября в 02:40 с Думской улице бригадой скорой помощи был доставлен в Мариинскую больницу гражданин Ирландии 1999 года рождения. Диагноз: трещина заднего прохода, - сообщает источник «КП-Петербург».

Потерпевшему оказали первую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Сам мужчина заявил, что на Думской улице его напоили и изнасиловали неизвестные. Примет обидчиков он не запомнил.

По факту ЧП ведется проверка.