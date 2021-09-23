2,6 тысячи новобранцев призовут в армию осенью в Петербурге

За осенний призыв в Петербурге отправят в армию 2,6 тысячи человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 1 октября 2021 года начнется осенний призыв в армию, который продлится до конца года. Стало известно, что в этом году в Санкт-Петербурге планируется отправить служить Родине более 2,6 тысяч молодых новобранцев. Об этом 23 сентября 2021 года заявил губернатор города Александр Беглов.

- В осенний призыв планируется набрать в армию 2,6 тысяч молодых людей, - отметил градоначальник.

Добавим, что за весенний призыв 2021 года в Петербурге отправились служить 2651 человек. Из них 51,1 процент полностью годны к военной службе, остальные годны с незначительными ограничениями.

Напомним, в прошлом году в Смольном отметили, что с каждым годом уклонистов стало все меньше. По обращениям военного комиссариата полиция выясняет причины, по которым подлежащие призыву граждане не являются в военные комиссариаты.