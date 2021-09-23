МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Петербурге 24 сентября

Сильный ветер поднимется в Петербурге 24 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 24 сентября 2021 года ожидается ухудшение погоды. В МЧС города предупредили о том, что ожидаются дожди и сильный ветер. В прибрежных районах порывы будут достигать 15 метров в секунду.

- 24 сентября в Санкт-Петербурге местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду, в прибрежных районах порывами до 15 метров в секунду, - рассказали в МЧС Северной столицы.

Спасатели рекомендовали горожанам подготовиться к непогоде: убрать вещи с балконов, поставить машину в гараж или не парковать ее под деревьями или другими железными конструкциями, которые могут рухнуть под силой ветра.

В целом 24 сентября в городе будет холодно, всего 9-11 градусов тепла. Выходные ожидаются еще прохладнее - всего до 10 градусов по Цельсия.