Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены секс-терапевта в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В четверг, 23 сентября 2021 года, Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, обвиняемого в жестоком убийстве жены. Мужчина изрезал ножом шею супруги секс-терапевта, после чело сбросил ее тело с балкона 13-го этажа.

- Находясь 21 сентября в парадной дома на Коломяжском проспекте мужчина на почве личных неприязненных отношений со своей супругой, нанёс последней не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил ее с высоты 13 этажа. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Сейчас расследование продолжается. Обвиняемый пробудет в СИЗО до 20 ноября 2021 года.

Напомним, что после убийства мужчина скрылся, но позже сам явился в полицию. У семейной пары остались еще двое детей.