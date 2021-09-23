Умер Радий Шмаков, конструктор, создавший первую советскую атомную подлодку К-3

Умер главный конструктор СПМБМ «Малахит» Радий Анатольевич Шмаков / Клуб подводников

В Санкт-Петербурге на 91- году жизни умер Радий Шмаков, главный конструктор СПМБМ "Малахит", а также человек, принимавший участие в создании первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол". Об этом 23 сентября 2021 года сообщили в клубе подводников.

- Совет Клуба подводников выражает глубокие соболезнования семье и коллегам Радия Анатольевича, - отметили в клубе.

Радий Анатольевич работал в СПМБМ "Малахит" с середины прошлого века. Также с 60-70-х годах преподавал в Ленинградском кораблестроительном институте. Читал курс лекций по динамике старта ракет с подводной лодки, устройствам и теории корабля.

Награжден орденами Октябрьской Революции и дважды орденом Трудового Красного Знамени.

Напомним, что подложка К-3 недавно прибыла в Петербург, для того, чтобы стать главным экспонатом будущего музея Военно-Морской славы в Кронштадте.