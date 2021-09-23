В МЧС рассказали об «утечке» отключающего сознание газа аргона на ж/д станции под Петербургом

МЧС вызвали в Металлострой из-за "утечки" аргона из цистерны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утечка газа аргона произошла из вагона-цистерны на железнодорожной станции в районе поселка Металлострой, что в Колпинском районе Петербурга. Путевые работники увидели пар, который идет от цистерны и вызвали на место экстренные службы.

- 23 сентября в 12:39 поступило сообщение о том, что на подъездных путях к предприятию находится цистерна с аргоном, происходит выход вещества из ящика запорной арматуры с последующим обледенением, сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского управления МЧС.

По прибытию было установлено, что вагон - пустой. Со слов дежурного Октябрьской железной дороги, 21 сентября производилась выгрузка жидкого аргона, а выход пара - это технологический процесс. Утечки газа нет.

Отметим, что аргон невзрывоопасен, однако при вдыхании его паров человек быстро теряет сознание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.