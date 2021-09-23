Мост-плотину и металлическую беседку из Петергофа взяли под охрану как памятники

Мост-плотина из парка "Сергиевка" стал памятником. Фото: citywalls.ru

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) выпустил распоряжение о присвоении охранного статуса двум историческим объектам, расположенным в Петергофе. Это мост-плотина и металлическая беседка.

- Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост-плотина», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Петергоф, Ораниенбаумское шоссе, 2, на протоке у Оранжерейного пруда, входящего в Дворцово-парковый ансамбль «Сергиевка», - говорится в тексте документа.

Металлическая беседка, также получившая охранный статус, находится у коттеджа, входящего в состав петергофского ансамбля «Парк Александрия».