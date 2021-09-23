Три гравюры Сальвадора Дали продают в Петербурге за 900 млн рублей

Оригинальные гравюры Сальвадора Дали выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу три гравюры известного художника Сальвадора Дали. Работы были созданы мастером в 1971 году. Все они подлинные и имеют сертификаты. Объявление о продаже появилось на просторах интернета 22 сентября 2021 года.

- Все гравюры раскрашены акварелью. На каждой имеется сухой штамп и водяной знак, а также подписи Сальвадора Дали. Коллекционеры и инвесторы, обратите на это внимание! В продаже вы их нигде больше не найдете! Образцы даже на аукционах практически не встречаются, - отметил продавец.

Изначально цена за три работы стоит 900 миллионов рублей, однако продавец заверил, что готов договориться и на другую стоимость.

Гравюры входят в сюиту «Посвящение Альбрехту Дюреру», где Дали отдает дань уважения живописцу и граверу, который считается величайшим художником немецкого Возрождения.