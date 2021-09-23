Сентябрь 2021 года в Петербурге может стать самым холодным в XXI веке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Текущий сентябрь 2021 года в Санкт-Петербурге может стать самым холодным в этом веке. Так, средняя температура воздуха в городе на данный момент опустилась уже до плюс 10,6 градусов. Об этом 23 сентября 2021 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- С этим показателем первый месяц осени 2021 года вышел на первое место среди самых холодных сентябрей в XXI веке, потеснив с этой позиции год 2008, когда было на 0,1 градус теплее, - пояснил синоптик.

Ситуация еще может измениться, так как впереди еще неделя сентября. Однако прогнозы пока что не радужные.

На данный момент температура воздуха в Петербурге ниже климатической нормы на три градуса. Однако до самого холодного сентября за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Северной столице нашему сентябрю очень далеко, там в лидерах далёкий 1894 год с результатом плюс 7 градусов.