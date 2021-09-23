Необычный арт-объект "Солнечный календарь" появился в Севкабеле Петербурга

Необычный монумент "Солнечный календарь" установили в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появился необычный арт-объект для ловли солнца. Вечером 23 сентября 2021 года на площадке Севкабель Порт открыли монумент под названием "Солнечный календарь" художника из Словении. Его установили на набережной порта.

- Круглый монумент из металла установлен таким образом, чтобы в него можно было "ловить" заходящее солнце. В разное время года оно оказывается внутри инсталляции под разным углом и из этих точек собирается календарь, - пояснили в Севкабель Порт.

Арт-объект находится на набережной в Севкабель Порт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На открытии монумента собралось много людей. Вероятно, прохожие сразу не смогли понять, чему посвящен этот круг. Но вся "игра" начинается как только на небе появляется закат. Тогда то монумент и начинает переливаться красками.

Мартин Брицель Барага — медиа-художник и куратор, который создает интерактивные работы и скульптуры, исследующие отношения между окружающей средой, природой, технологиями и людьми.