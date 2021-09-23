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Общество23 сентября 2021 19:38

В Петербурге реконструируют многострадальную теплосеть на улице Кораблестроителей

Вместо изношенного трубопровода установят временный
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Проблемную тепловую сеть на улице Кораблестроителей в Петербурге ждет реконструкция.

Проблемную тепловую сеть на улице Кораблестроителей в Петербурге ждет реконструкция.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге собираются реконструировать многострадальную теплосеть на Кораблестроителей, которую постоянно прорывает. Напомним, только за прошлую зиму владельцы квартир на этой улице семь раз оставались без тепла и горячей воды из-за проблем с изношенным трубопроводом. С октября 2021 года на участке начнут строить временную сеть, для этого уже определили зону прокладки, о чем сообщил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук.

- Распределительную сеть «Кораблестроителей» протяженностью 5,2 км последний раз реконструировали в 1982 году. Она обеспечивает теплоснабжением 76 зданий, в том числе 51 многоквартирный жилой дом. За последние пять лет на трубопроводе произошло 42 дефекта, связанных с временным отключением потребителей от теплоснабжения, - делятся справочной информацией в пресс-службе комитета.

После реконструкции трубопровод растянется на 5,5 км. Строить его будут только весной 2022 года. А временная теплосеть начнет работать уже в декабре, до наступления морозов.