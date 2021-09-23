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Авто23 сентября 2021 21:22

Транспортное движение на половине нового путепровода открыли во Всеволожске

Проехать по трассе можно будет до 21 октября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Во Всеволожске открыли временное движение на новом путепроводе. Фото: lenobl.ru

Во Всеволожске открыли временное движение на новом путепроводе. Фото: lenobl.ru

Во Всеволожске на месяц открыли движение на половине нового путепровода. Автомобилисты могут проехать по одной полосе трассы в каждую сторону до 21 октября. Речь об участке над ж/д дорогой у станции «Мельничный Ручей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. По планам, в это время дорожники возведут две другие полосы движения. Полноценное открытие путепровода намечено на ноябрь.

- Пока действует временная схема движения по нескольким городским улицам. Так проезд по Пушкинской, Минюшинской и Железнодорожной улицам временно закрывается. С улицы Сергиевская временно будет закрыт выезд на Колтушское шоссе. Это позволит выполнить работы по переустройству перекрестка Пушкинской улицы и Колтушского шоссе, - отметили в администрации 47-го региона.

Добавим, что мост облегчит жизнь местным автомобилистам, поскольку в среднем в сутки железнодорожный переезд на участке закрывают до 5 часов.