Женщину с собачкой насмерть сбили на улице Пограничника Гарькавого

42-летняя женщина и собака погибли на пешеходном переходе. Фото: vk.com/spb_today

Полиция задержала водителя «Фольксвагена», который вечером 23 сентября на своей машине насмерть сбил женщину с собакой на улице Пограничника Гарькавого. По словам очевидцев, удар был сильнейший и погибшую отбросило на несколько метров.

- На улице Пограничника Гарькавого, напротив дома 39 прямо на пешеходном переходе была насмерть сбита женщина с собачкой. Собачка тоже погибла. Машина сбившая их, видимо, пронеслась с огромной скоростью, так как тело женщины отбросило от перехода метров на 30. Водитель скрылся, - сообщали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место аварии в течение нескольких минут прибыли сотрудники ГИБДД, которые во дворе одного из соседних домов нашли пытавшегося сбежать автомобилиста.

- Около 23:00 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» совершил наезд на 42-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. По факту ДТП проводится проверка. Водитель задержан, - уточнили в пресс-службе полицейского Главка.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по результатам проверки.