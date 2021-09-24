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Общество24 сентября 2021 11:01

Грудничка подкинули в дом на Замшиной улице в Петербурге

Полиция начала проверку
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На улице Замшина нашли подкинутого младенца.

На улице Замшина нашли подкинутого младенца.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ищет родителей новорожденного мальчика, которого обнаружили вечером 22 сентября в доме 18 по улице Замшина. Подкидыш был завернут в одеяло, его передали медикам.

- Инспектором отдела по делам несовершеннолетних был составлен акт о нахождении подкинутого ребенка. Младенец госпитализирован в клинику Педиатрической академии на литовской улице. Состояние ребенка средней тяжести, диагноз: пеленочный дерматит, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, его судьбу будут решать органы опеки. Родителей мальчика ищут.