Грудничка подкинули в дом на Замшиной улице в Петербурге

На улице Замшина нашли подкинутого младенца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Калининского района Санкт-Петербурга ищет родителей новорожденного мальчика, которого обнаружили вечером 22 сентября в доме 18 по улице Замшина. Подкидыш был завернут в одеяло, его передали медикам.

- Инспектором отдела по делам несовершеннолетних был составлен акт о нахождении подкинутого ребенка. Младенец госпитализирован в клинику Педиатрической академии на литовской улице. Состояние ребенка средней тяжести, диагноз: пеленочный дерматит, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, его судьбу будут решать органы опеки. Родителей мальчика ищут.