Дворцовый и Благовещенский мосты разведут днем 25 сентября

Два моста разведут в Петербурге днем 25 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 25 сентября 2021 года, днем разведут два моста - Благовещенский и Дворцовый. Это произойдет для прохода яхт в честь празднования Дня туризма. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

- Развод Благовещенского моста намечен на 13:30 часов, развод Дворцового на 13:50 часов. Их разведут максимум на 15 минут, чтобы прошли яхты, - сообщили в пресс-службе фестиваля День туризма.

Вместе с яхтами под Благовещенским и Дворцовым мостами пройдет и парад ведомственных судов.

Напомним, что Всемирный день туризма отмечается 27 сентября, поэтому в Петербурге в течение нескольких дней будет проходить фестиваль. В городе запланировано очень много мероприятий, среди которых красочное закрытие гидросезона и SUP-карнавал. Подробнее о празднике можно узнать в афише "КП".