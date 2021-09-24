В Кронштадте благоустроят бульвар на улице Комсомола Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кронштадте планируют заняться благоустройством бульвара на улице Комсомола, который располагается между улицей Восстания и Советской улицей. Зона отдыха, как отмечают в центре комплексного благоустройства, сейчас находится в не самом лучшем виде. Поэтому город планирует потратить на обновление бульвара почти 25,5 миллионов рублей. Соответствующая заявка появилась на портале госзаказов.

- На рассматриваемой территории находится центральная заасфальтированная аллея. Покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: с выбоинами, устаревшее, визуальной ценности не представляет. Бордюры дорожных одежд на рассматриваемой территории присутствуют, но рекомендуется произвести замену, - говорится в заявке на работу.

Также газоны не ровные и с проплешинами. Их тоже рекомендуется восстановить после обновления дорожек.

Известно, что работы должны быть выполнены до конца октября 2021 года.